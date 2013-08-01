Милиция призывает фанов «Арсенала» и «Ворсклы» к толерантности

Порядок возле стадиона будут обеспечивать 830 правоохранителей

Столичная милиция призывает болельщиков обеспечить цивилизованный уровень поведения во время матча «Арсенал» – «Ворскла».

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, 3 августа текущего года на столичном стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского будет проведен футбольный матч чемпионата Украины между командами Премьер-лиги «Арсенал» (Киев) и «Ворскла» (Полтава).

Во время этого мероприятия на прилегающей к стадиону территории и в центральной части города на охрану общественного порядка столичной милицией будет задействовано 830 человек личного состава.

Киевские правоохранители призывают болельщиков вести себя цивилизовано, относиться друг к другу толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать работникам милиции в исполнении их функций по охране правопорядка, сообщили в ОСО.