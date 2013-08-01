Профсоюзы требуют провести «социальное» заседание Киевсовета

Представители профсоюзов призвали все политсилы к открытому диалогу

Профсоюзы столицы готовы вывести киевлян на акции протеста в случае, если работа Киевсовета не будет разблокирована. Об этом, в частности, говорится в постановлении общегородского собрания представителей профсоюзов Киева, состоявшегося в четверг, 1 августа.

В постановлении, принятом по результатам заседания, говорится, в частности, о том, что из-за блокирования работы Киевсовета под угрозой оказалась выплата муниципальных надбавок для учителей, врачей, работников культуры и социального обеспечения. Эти категории работников не смогут получить средства на общую сумму 98,5 млн грн.

«Так, с 1 августа учителя потеряют 63,5 млн грн, врачи – 28,3 млн грн, работники культуры – 4,2 млн грн, работники физической культуры и спорта – 2,0 млн грн, работники социального обеспечения – 0,5 млн грн. Медсестры, учителя, врачи недополучат от 200 до 500 гривен надбавки к их заработной плате», – говорится в постановлении.

Как подчеркивается в документе, не распределены средства на завершение ремонтных работ в учреждениях образования к новому учебному году, на подготовку городского хозяйства, в том числе школ и детских садов, к отопительному сезону. На развитие инфраструктурных объектов не направлено 138,3 млн грн, в частности под угрозой строительство метро на Теремках, реконструкция Почтовой площади, реконструкция и ремонт дорог, котельных, продолжение работ на магистральных канализационных коллекторах и финансирование других социально важных объектов столицы.

«Все это неизбежно повлечет за собой накопление проблем и обострение социальной напряженности. А все потому, что все киевляне стали заложниками ситуации, сложившейся из-за неработающего Киевсовета. Ибо без решения местных депутатов невозможно принять изменения в бюджет на II полугодие 2013 года и использовать средства по назначению», – говорится в постановлении, принятом на собрании.

Общегородское собрание представителей профсоюзов Киева призвало все представленные в Киевсовете политические силы к «открытому диалогу и проведению, согласно действующему законодательству, заседания сессии Киевсовета, в повестку дня которой предлагается внести исключительно вопросы по решению проблем финансирования жизнедеятельности города».

В пресс-службе КГГА напоминают, что работа Киевсовета была заблокирована представителями парламентских партий «Батькивщина» и «Свобода» 11 июля.