В Киеве откроют новую железнодорожную эстакаду (фото)

Строительство эстакады обошлось в 255 млн грн

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) планирует к 10 августа 2013 года открыть движение по новой железнодорожной эстакаде, которая входит в проект подходов к железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через Днепр в Киеве стоимостью 255 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время посещения строительной площадки заявил начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин.

«Уже через 10 дней мы планируем открывать рабочее движение по новой железнодорожной эстакаде... Она обошлась в 255 млн грн», – сообщил Кривопишин.

По его словам, основной объем строительства проводился за бюджетные средства, а уже завершающий его этап за деньги железной дороги.

«Эта эстакада строилась за бюджетные деньги, а уже завершающая ее часть проводится за деньги железной дороги – на сумму 28 млн грн», – сказал начальник ЮЗЖД.

По словам Кривопишина, эстакада позволила убрать угловой заезд на Мироновку, после чего поезда со станции Дарница могут двигаться в южном направлении без захода на станцию Киев-Московский.

Кроме того, новая эстакада позволит вдвое увеличить пропускную способность транспортной развязки.

«Ранее движение проходило по двум путям, а теперь у нас их будет четыре... В будущем, благодаря этому, может быть увеличено количество рейсов», – сказал Кривопишин.

По словам начальника ЮЗЖД, по сложности выполненных работ строительство эстакады почти приравнивается к строительству нового железнодорожного моста.

«По сложности выполненных работ – это практически новый железнодорожный мост. Длина сооружения более 700 метров, было использовано более 5 тыс. тонн металлоконструкций, сейчас практически завершена работа по электрификации, ведутся работы по завершению укладки железнодорожного пути», – уточнил Кривопишин.

Он отметил, что наибольший объем работ составило не строительство самой эстакады, а вынос инженерных коммуникаций, на что было потрачено 180 млн грн из общей суммы.

«Нам пришлось вынести порядка 3 км линий связи, порядка 15 км различных энергосистем. Кроме того, мы построили практически новую систему снабжения – это 4 составляющие тепломагистрали, диаметром по 1 метру, которые питают центральную часть города. Вынос инженерных коммуникаций обошелся в 180 млн грн», – сообщил начальник железной дороги.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года ЮЗЖД открыла движение на автодороге от железнодорожной платформы «Левый берег» до Харьковского путепровода, которая входит в проект автодорожных подходов к железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через Днепр в Киеве.

В состав проекта строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве и подходов к нему входят железнодорожно-автомобильный мост (с двумя путями и шестью полосами автомобильного движения), железнодорожные эстакады правобережного и левобережного подходов, автодорожная развязка на пересечении с Надднепрянским шоссе на правом берегу, автодорожная развязка с Днепровской набережной на левом берегу, автодорога вдоль железнодорожных путей через Харьковский путепровод в направлении станции Дарница с выездом на ул. Привокзальную (с поочередным соединением трассы автодороги с улицами Березняковской, Сортировочной и Здолбуновской), а также строительство автовокзала «Выдубичи».

Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода было начато в июле 2004 года. Общая сметная стоимость строительства мостового перехода с подходами составляет 9,157 млрд грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.