Суд оштрафовал киевлянку за вырубку деревьев на 116 тысяч

При строительстве дома землевладелица срубила 17 деревьев

Суд удовлетворил иск прокуратуры Соломенского района Киева и взыскал с киевлянки почти 116 тыс. гривен восстановительной стоимости зеленых насаждений, удаленных на ее земельном участке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района города Киева, прокурорской проверкой установлено, что Киевсоветом в 2010 году участок на переулке Яблоневом в Соломенском районе был передан физическому лицу для строительства и обслуживания жилого дома.

В связи со строительством удалению подлежали 17 деревьев, которые росли на этой территории. Согласно акту обследования, восстановительная стоимость зеленых насаждений составила почти 116 тыс. гривен. Однако указанные средства владелицей участка уплачены не были.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Соломенского района обратилась в суд с требованием о взыскании с гражданки восстановительной стоимости снесенных зеленых насаждений.

Сейчас иск прокуратуры удовлетворен, указанные средства землевладелицей уплачены в бюджет в полном объеме.