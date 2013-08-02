Квартиры в киевских новостройках подешевели

Наиболее подешевели квартиры в Оболонском районе

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева со 2 июля по 1 августа 2013 года снизилась на 0,68% – до 1 746 долл./кв. м, об этом сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 400 долл./кв. м, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 575 долл./кв. м», – говорится в сообщении.

Цена продажи квартир на «первичке» в прошедшем месяце снизилась во всех районах столицы. Больше всего подешевели квартиры в Оболонском районе – на 1,04%, до 1 810 долл./кв. м, а меньше всего снизилась стоимость жилья в Шевченковском районе – на 0,42%, до 2 154 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева со 2 июля по 1 августа 2013 года снизилась на 0,82% – до 1 946 долл./кв. м

Справка УНИАН. SV Development – консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.