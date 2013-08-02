УДАР готовит жалобу в ЕСПЧ по поводу киевских выборов

По мнению замглавы партии Виталия Ковальчука, принять справедливое решение могут лишь международные институты

Партия «УДАР» готовит жалобу в Европейский суд по правам человека относительно неназначения выборов в Киеве. Поскольку, отказываясь назначить выборы Киевского городского головы и депутатов Киевсовета, власть в Украине нарушает ряд положений Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, говорится в заявлении «УДАРа», переданном УНИАН.

«Сегодня Верховная Рада уклонилась от выполнения своих конституционно определенных обязанностей, Высший административный суд Украины отказался рассматривать административный иск, а Президент как гарант Конституции не обеспечил реализацию конституционных прав граждан. Это создало беспрецедентную ситуацию, когда община Киева лишена своего права избирать городскую власть», – подчеркивается в заявлении партии.

«В частности, Высший административный суд безосновательно и предвзято отказался рассматривать иск депутатов Киевсовета от фракции «УДАР» и столичной организации «УДАРа», в котором они просили обязать Верховную Раду Украины назначить выборы в городе Киеве», – отметил заместитель председателя партии «УДАР» Виталий Ковальчук.

Он подчеркнул, что, в частности, нарушены положения статьи 3 «Право на свободные выборы» Первого протокола к Конвенции, статьи 6 Конвенции «Право на справедливый суд» (право на доступ в суд, право на справедливое судебное разбирательство, право на рассмотрение дела судом, установленным законом, право на рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом) и ряд других статей.

«Ввиду тотальной зависимости украинской судебной власти от Президента Януковича и его окружения, до смены власти единственным способом защитить права граждан является обращение в международные институты», – отметил Ковальчук.

Справка УНИАН. 25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

2 июня 2013 года завершился определенный Конституцией Украины срок полномочий Киевского городского совета и мэра столицы.