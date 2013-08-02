Киевские власти придумали, как увеличить количество школ и больниц

По словам Крамаренко, КГГА ищет новые формы привлечения инвесторов

В Киевской городской государственной администрации разработан новый «Порядок привлечения, расчета размеров и использования средств паевого участия (взносов) заказчиков (инвесторов) в создании и развитии социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры г. Киева». Сейчас документ проходит доработку после общественного обсуждения среди специалистов.

Новый порядок расчета паевого участия инвесторов в развитии инфраструктуры Киева призван стимулировать коммерческие организации в строительстве нужных для города объектов: детских садиков и школ, лечебных учреждений, социального и доступного жилья, а также инженерных коммуникаций и дорог. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко.

«Чтобы Киев успешно развивался, нам нужна помощь инвесторов. Сегодня инвестиционный климат у нас в стране постепенно улучшается. Указ Президента «О Национальном плане действий на 2013 год по реализации Программы экономических реформ на 2010-2014 годы» предусматривает целый комплекс мер по упрощению разрешительных процедур для инвесторов, в частности в строительной сфере. Городская власть, в свою очередь, также ищет новые формы привлечения инвесторов к реализации планов, заложенных в Стратегии развития Киева. Новый порядок расчета паевого взноса в развитие Киева составлен именно с учетом первоочередных потребностей города», – сказал Крамаренко.

По его словам, в новом Порядке четко прописаны нормы паевого участия для предприятий, ведущих строительство в коммерческих целях: 10% сметной стоимости строительства для нежилых объектов и 4% – для жилых зданий. Однако инвесторы, строящие объекты, в которых нуждается Киев, будут освобождены от уплаты паевого взноса.

В новом документе сохранены льготы для инвесторов, которые строят по заказу органов власти, а также которые ведут новое строительство или реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов энергетики, связи и дорожного хозяйства. Однако кроме этого КГГА предлагает освобождать от уплаты паевого взноса строительные компании, которые по согласованию с городской властью будут строить социальное и доступное жилье, учебные, медицинские, культурные и спортивные заведения, индустриальные парки. Также не придется платить паевой взнос инвесторам, которые возьмутся комплексно реконструировать кварталы устаревшего жилого фонда или бывшие промзоны.

Как сообщалось, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов выступил за активизацию строительства объектов социальной инфраструктуры в Киеве: детских садов, школ, лечебных заведений, доступного жилья и других. Также в соответствии с поручениями Президента по развитию строительной отрасли Кабмин утвердил перечень приоритетных проектов развития на 2013 год – 145 объектов. В основном это больницы, школы, детсады, жилые дома, художественные учреждения, а также объекты дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта. На реализацию этих мероприятий из государственного фонда регионального развития выделено 684,2 млн грн. В Киеве по этой программе строятся жилой дом для очередников и детсад в 4-м микрорайоне жилмассива Позняки. А также реставрируют детскую школу искусств №2 на ул. Воровского, 2.