СМИ: Киевский транспорт с понедельника переведут на электронные компостеры

Электронные компостеры введут на 7 автобусных маршрутах и в скоростных трамваях / Фото: 62.ua

С понедельника 5 августа пассажиры семи автобусных маршрутов, а также скоростных трамваев на Троещине и Борщаговке начнут пользоваться только электронными компостерами.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

«Сейчас проводится демонтаж механических компостеров на передвижном составе автобусного парка №6. Работы будут закончены до 5 августа 2013», – рассказал заместитель генерального директора Сергей Литвинов.

Он также добавил, что система уже оправдывает себя и ежедневная выручка увеличилась на 10%.

«Внедрение электронных компостеров позволило ликвидировать возможность использования раньше закомпостированных или фальшивых абонементных талонов», – отметил представитель «Киевпасстранса».

Использовать все возможности новой техники киевляне смогут еще не скоро. Электронные проездные появятся в продаже только когда техникой оборудуют все маршруты столицы. На это потребуется не меньше года. Проект будет реализовываться одновременно с внедрением «Карточки киевлянина».

Тем временем пассажирам до сих пор сложно привыкнуть к новой технике. Несмотря на объявления в салоне и разъяснительную работу, талоны продолжают пробивать по старинке.

«Пока разберешься – уже и контролеры подойдут», – шутит пенсионерка в автобусе №73.

«Грешат дыроколами» даже сами контролеры, потому что новая техника часто дает сбои. К тому же на пять обычных компостеров электронных в салоне только три.

«Пробиваем как обычно, потому некоторые пассажиры только делают вид, что пользуются электронным компостером, а потом рассказывают, что у них не получилось», – объясняет кондуктор того же автобуса.

Ранее «Киевпасстранс» заявлял, что киевляне портят технику, пытаясь закомпостировать старые билеты электронным способом. Быстрый контроль пассажиров пока вообще проводится «дедовскими» методами – талончики просто надрывают.

Напомним, электронные компостеры в автобусах №116 появились в начале июня. Снять обычные дыроколы планировалось 1 июля, но потом сроки отодвинули еще на месяц.

В ответ на жалобы пассажиров предприятие пообещало увеличить количество новых устройств до 4-5 штук на автобус. Старые талончики на новые меняют во всех киосках продажи проездных билетов.

Механические компостеры исчезнут на следующих маршрутах: автобус №21 – «ул. Милославская – м. Петровка», автобус №41 – «м. Героев Днепра – с. ДВС», автобус №46 – «ул. Микитенко – м. Левобережная», автобус №73 – «м. Оболонь – ул. Милославская», автобус №99 – «Минский массив – м. Минская», автобус №101 – «м. Петровка – ул. Милославская», автобус №102 – «массив Виноградарь – кинотеатр «Братислава», скоростной трамвай на Троещину №№ 4, 5, скоростной трамвай на Борщаговку №№ 1, 2, 3.