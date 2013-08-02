Аэропорт «Жуляны» откроет еще один терминал

Терминал «D» будет расположен в 50 метрах от терминала «А»

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) намерен в конце октября 2013 года открыть для внутренних рейсов временный терминал «D», который будет расположен в 50 метрах от действующего терминала «А».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В терминале «D» площадью 3,2 тыс. кв. м расположатся 12 стоек регистрации, остров выдачи багажа, 5 выходов на посадку, бизнес-зал, кассы, 2 ресторана – в зале регистрации и в чистой зоне, предусмотрены все удобства для людей с ограниченными возможностями передвижения. Вся инфраструктура международного терминала «А», находящегося рядом, также может использоваться пассажирами внутренних рейсов: медпункт, комната матери и ребенка, магазинчики и сувенирные лавки, кафе, рестораны, аптечный пункт», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, пропускная способность временного терминала «D» – до 400 тыс. человек на прилет/вылет в год. При этом после открытия терминала «D» туда будут переведены все внутренние рейсы, которые сейчас обслуживаются в терминале «B» и терминале «А».

«В дальнейших планах аэропорта «Киев» строительство полноценного терминала для внутриукраинских рейсов, расширение международного терминала «А», строительство ангарного комплекса и гостиницы. В данный момент ведутся работы по расширению парковки на привокзальной площади на 50 машиномест», – отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-июне 2013 года увеличил пассажиропоток в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 816,757 тыс. человек.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала – 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями – 340 млн грн и около 60 млн грн – обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.