Глава столичных профсоюзов призвал разблокировать Киевсовет

Депутатов призвали поддержать законопроект, который обеспечит непрерывную работу Киевсовета

Решение вопросов жизнеобеспечения города невозможно без проведения сессии Киевсовета, которая блокируется представителями отдельных политических сил.

Об этом заявил во время общегородского собрания представителей профсоюзов Киева председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник.

Председатель Киевского городского совета профсоюзов призвал отдельные политические силы, блокирующие работу Киевсовета, обеспечить нормальную работу представительного органа, а народных депутатов, избранных в мажоритарных округах столицы, – поддержать законопроект, который обеспечит непрерывную работу органов самоуправления.

«Обращаюсь к депутатам Верховной Рады, избранным в Киеве. Вы представлены в законодательном органе, мы вас просим, призываем консолидировано поддержать законопроект, который обеспечит непрерывную работу органов самоуправления», – отметил Валентин Мельник.

Во время заседания профсоюзы Киева приняли обращение к политическим силам с требованием «проведения согласно действующему законодательству заседания сессии Киевсовета, в повестку дня которой предлагается внести исключительно вопросы по решению проблем финансирования жизнедеятельности города».

В постановлении собрания указано, что из-за блокирования работы Киевсовета под угрозой оказалась выплата муниципальных надбавок для учителей, врачей, работников культуры и социального обеспечения. Эти категории работников не смогут получить средства на общую сумму 98,5 млн грн.

«Так, с 1 августа учителя потеряют 63,5 млн грн, врачи – 28,3 млн грн, работники культуры – 4,2 млн грн, работники физической культуры и спорта – 2,0 млн грн, работники социального обеспечения – 0,5 млн грн. Медсестры, учителя, врачи недополучат от 200 до 500 гривен надбавки к их заработной плате», – говорится в постановлении, принятом на общегородском собрании представителей профсоюзов Киева.

Профсоюзы предупредили, что без решения местных депутатов невозможно принять изменения в бюджет на второе полугодие 2013 года и использовать средства по назначению. Из-за блокирования сессии не распределены средства на завершение ремонтных работ в учреждениях образования к новому учебному году, на подготовку городского хозяйства, в том числе школ и детских садов, к отопительному сезону. На развитие инфраструктурных объектов не направлено 138,3 млн грн. Под угрозой строительство метро на Теремках, реконструкция Почтовой площади, реконструкция и ремонт дорог, котельных, продолжение работ на магистральных канализационных коллекторах и финансирование других социально важных объектов столицы.

По убеждению столичных профсоюзов, все это неизбежно повлечет за собой накопление проблем и обострение социальной напряженности.