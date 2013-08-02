Столичные спасатели выловили в озере тело рыбака

Тело мужчины водолазам удалось обнаружить лишь с третьей попытки

В Киеве спасатели подняли из озера тело мужчины, который ушел из дома 28 июля и не вернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, 1 августа в 9:00 на озере Карьерное по ул. Копыловская, 1-А, на расстоянии трех метров от берега на поверхности было обнаружено тело мужчины.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели доставили тело погибшего к берегу и передали оперативно-следственной группе.

По информации ГСЧС, поиски 32-летнего мужчины велись и раньше. Впервые спасатели проводили водолазно-поисковые работы всей акватории озера Сырецкое 29 июля. На следующий день, 30 июля, в 15:05 спасателей опять вызвала служба «102» на поиски исчезнувшего, который 28 июля вечером ушел на рыбалку и не вернулся.

Утром брат пошел искать рыбака, но нашел лишь вещи и удочки. Тогда же он обратился за помощью в службу «102», а они, в свою очередь, вызвали на помощь пожарно-спасательную службу. Водолазы обследовали 4800 кв. м акватории дна озера, но тела погибшего не нашли.