Дом учительницы Москаленко на Печерске снова пытались захватить

На подворье дома учительницы Нины Москаленко на Печерске снова пытались проникнуть неизвестные люди.

Об этом ТСН.ua сообщил активист "Свободы" Александр Уликовский.

По его словам, это "спортсмены", которые говорят, что являются владельцами части дома учительницы. Мужчины вооружились палками и бросились к забору подворья. Они также швыряли камни.

"Они ломились, сломали забор, кидались камнями", - сообщил Уликовский, который сейчас находится возле дома.

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По его словам, пострадали несколько защитников учительницы, среди них сын Москаленко и журналист "Дорожного контроля" Андрей Дзиндзя. К дому приехала "скорая".

Также на место прибыла милиция. Они собирают объяснения у участников конфликта.

Отмечается, что вчера неизвестные мужчины также пытались попасть во двор Нины Москаленко. Эти люди называли себя владельцами части дома. По словам женщины, они пришли с поддельными документами, в которых ее дом фигурирует уже под другим адресом.

В апреле этого года дом киевской учительницы на "золотой" земле повредили молодчики с инструментами. Позже Москаленко узнала одного из нападавших - по ее словам, это был Вадим "Румын" Титушко.