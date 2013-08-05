В Киеве украли памятник дерибану

На месте памятника остался только штырь

Недавно установленный в Десятинном переулке в Киеве памятник дерибану украли.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на местных жителей.

Памятник украли ночью с пятницы на субботу. Таким образом, он не простоял даже двое суток.

«Его вырвали, остался штырь. Мы не видели, как это произошло, потому что это было ночью, но когда я вышла утром фотографировать, «титушки», которые охраняют стройку, прыгали вокруг меня и не давали снимать», – рассказала местная жительница Дина Герцрикен.

Напомним, кулак с вилкой, который символизирует дерибан, был установлен 1 августа возле нового забора на незаконной стройке в Десятинном переулке, 3-5.