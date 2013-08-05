КГГА предлагает штрафовать расклейщиков объявлений и торговцев

Взиманием штрафов за объявления на столбах могут заняться водители «Киевпасстранса» / Фото: donbass.ua

В Киеве волонтеры могут получить право штрафовать горожан за хаотичное расклеивание объявлений и незаконную торговлю.

Департамент благоустройства и природной среды Киевской городской государственной администрации подал на рассмотрение депутатов Киевсовета проект положения о деятельности общественных инспекторов, сообщает «Сегодня».

Если депутаты его одобрят на ближайшей сессии, которая может состояться 7-8 августа, инспекторы получат право штрафовать тех, кто загрязняет город.

«Сейчас на общественных началах у нас работает около 100 инспекторов, еще подали заявления более 200 желающих. Например, много водителей «Киевпасстранса». Они чаще других видят, когда на улицах расклеивают объявления или устанавливают незаконные лотки. Инспектора подходят к нарушителям со своими удостоверениями и просят не залепливать объявлениями столбы и стены», – рассказал спикер департамента благоустройства Владислав Шелоков.

Чтобы получить такое удостоверение, нужно обратиться с заявлением к руководителю департамента благоустройства Сергею Садовому и предоставить ряд документов (полный список есть на сайте департамента). Претенденты должны пройти собеседование и продемонстрировать знания законодательства в вопросах благоустройства.

«Все-таки общественный инспектор – это уже человек, наделенный определенной властью и представляющий наш департамент. Поэтому мы принимаем не всех», – говорит Шелоков. Стоит отметить, что работают инспекторы без зарплаты.