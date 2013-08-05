Владельцам столичных общежитий запретили завышать тарифы

КГГА решила ускорить процесс приватизации общежитий жильцами

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов назвал недопустимым необоснованное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги со стороны балансодержателей ведомственных общежитий.

«Мы провели проверку, и оказалось, что некоторые организации самовольно завышают тарифы на содержание жилых зданий и придомовых территорий, а также на коммунальные услуги. В частности, несколько подобных случаев было зафиксировано в ведомственных общежитиях. Организации, на балансе которых находятся эти общежития, получили строгое предписание привести тарифы в соответствие с постановлением Кабинета министров «О едином подходе к формированию тарифов» и распоряжениями Киевской горгосадминистрации», – заявил Александр Попов.

Глава КГГА также подчеркнул, что выявленные случаи завышения тарифов на жилкомуслуги в ведомственных общежитиях заставили городскую власть активизировать работу по передаче этих объектов на баланс города, в соответствии с требованиями законодательства. «Нам необходимо как можно скорее завершить этот процесс, чтобы жители общежитий получили возможность приватизировать свои комнаты», – подчеркнул Попов.

Как рассказал начальник управления ценовой политики Василий Яструбинский, глава КГГА поручил провести выборочную проверку тарифообразования после того, как одна киевлянка, проживающая в общежитии ОАО «Химволокно», обратилась за разъяснениями по этому вопросу к Президенту Украины Виктору Януковичу в рамках телевизионного проекта «Диалог со страной», который состоялся 22 февраля 2013 года.

Как сообщалось, всего в адрес президента от киевлян поступило порядка 160 вопросов и просьб, находящихся в компетенции столичной власти. Все обращения были внимательно изучены в Киевской городской госадминистрации, каждый заявитель получил исчерпывающий ответ или конкретную помощь. Однако, помимо этого, в КГГА решили провести анализ проблем, затронутых киевлянами во время общения с президентом, в рамках всего города. По результатам такого анализа глава КГГА Александр Попов подписал ряд распоряжений.