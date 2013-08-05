Владельцам столичных общежитий запретили завышать тарифы
Киевлянка пожаловалась на тарифы Януковичу
КГГА решила ускорить процесс приватизации общежитий жильцами
Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов назвал недопустимым необоснованное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги со стороны балансодержателей ведомственных общежитий.
«Мы провели проверку, и оказалось, что некоторые организации самовольно завышают тарифы на содержание жилых зданий и придомовых территорий, а также на коммунальные услуги. В частности, несколько подобных случаев было зафиксировано в ведомственных общежитиях. Организации, на балансе которых находятся эти общежития, получили строгое предписание привести тарифы в соответствие с постановлением Кабинета министров «О едином подходе к формированию тарифов» и распоряжениями Киевской горгосадминистрации», – заявил Александр Попов.
Глава КГГА также подчеркнул, что выявленные случаи завышения тарифов на жилкомуслуги в ведомственных общежитиях заставили городскую власть активизировать работу по передаче этих объектов на баланс города, в соответствии с требованиями законодательства. «Нам необходимо как можно скорее завершить этот процесс, чтобы жители общежитий получили возможность приватизировать свои комнаты», – подчеркнул Попов.
Как рассказал начальник управления ценовой политики Василий Яструбинский, глава КГГА поручил провести выборочную проверку тарифообразования после того, как одна киевлянка, проживающая в общежитии ОАО «Химволокно», обратилась за разъяснениями по этому вопросу к Президенту Украины Виктору Януковичу в рамках телевизионного проекта «Диалог со страной», который состоялся 22 февраля 2013 года.
Как сообщалось, всего в адрес президента от киевлян поступило порядка 160 вопросов и просьб, находящихся в компетенции столичной власти. Все обращения были внимательно изучены в Киевской городской госадминистрации, каждый заявитель получил исчерпывающий ответ или конкретную помощь. Однако, помимо этого, в КГГА решили провести анализ проблем, затронутых киевлянами во время общения с президентом, в рамках всего города. По результатам такого анализа глава КГГА Александр Попов подписал ряд распоряжений.