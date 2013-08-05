Чиновники незаконно сдали в аренду земли Жукова острова

600 кв. метров зеленой зоны отдали под хоздеятельность / Фото: vkurse.ua

Киевской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере открыто уголовное производство в отношении должностных лиц государственного предприятия по факту превышения служебных полномочий во время передачи в аренду земельного участка на острове Жуков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, проверкой установлено, что указанный участок в урочище Жуков остров относится к территории КП «Лесопарковое хозяйство «Конча Заспа» и является ландшафтным заказником местного значения. Согласно законодательству, предоставление таких земель для хозяйственной деятельности является незаконным.

С 1987 года эти земли использовались для нужд госпредприятия «Спортивный лечебно-восстановительный центр «ИЭС им. Е.О.Патона» НАН Украины.

Однако в 2005 году должностные лица центра незаконно предоставили в аренду частному обществу участок в зеленой зоне площадью более 600 кв. м для осуществления хозяйственной деятельности. Как следствие, служебными лицами госпредприятия был противоправно получен доход в размере около 150 тыс. грн.

Сведения о совершении должностными лицами уголовного правонарушения прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий). Начато досудебное расследование.