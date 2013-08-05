Политолог: Блокаду Киевсовета затеяли, чтобы подставить Попова

По мнению эксперта, в последствиях блокирования Киевсовета оппозиция обвинит Попова

Блокирование работы Киевсовета народными депутатами от оппозиции имеет политические причины. Такого мнения придерживаются эксперты-политологи.

В частности, руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко считает, что блокада Киевсовета – это отличная возможность для создания медиа поводов, особенно в летний период, когда большинство СМИ испытывают информационный «голод».

«Оппозиционные депутаты имеют серьезный опыт пиара на блокировании Верховной Рады, теперь они переносят его на местные советы. И нужно отметить, что очень удачно. В ситуации летнего «информационного голода» блокирование Киевсовета – ключевое событие, а зачинщики – главные спикеры. До этого их имена довольно редко звучали в СМИ, и тоже – в связи с различными скандалами. Сейчас они должны быть довольны, количество их комментариев в прессе значительно возросло, их приглашают на эфиры центральных телеканалов. Если бы не блокирование работы Киевсовета, этого всего могло не быть», – заявил эксперт.

Глава правления Института украинской политики Кость Бондаренко предполагает, что возможная причина блокирования сессии Киевсовета, столь важной для обеспечения нормальной жизнедеятельности города, – это попытка подставить городские власти и непосредственно Александра Попова в преддверии выборов в Киеве.

«Оппозиция действует по уже давно опробованному методу – чем хуже, тем лучше. Если сессия не состоится, не будут выделены деньги на подготовку к отопительному сезону, на строительство метро и реконструкцию дорог, я не говорю уже о муниципальных надбавках медикам, учителям и социальным работникам. Сейчас это не ощутимо, но уже буквально через месяц начнутся серьезные проблемы. И виноватым, в первую очередь, сделают городскую власть в лице Александра Попова. Есть прогнозы о назначении выборов в Киеве уже этой зимой. А это значит, что осенью начнется активная избирательная кампания. И критика Попова будет главным аргументом оппозиционных кандидатов на пост мэра. Поводы для критики оппозиция готовит уже сейчас, блокируя решение важных вопросов», – отметил политолог.