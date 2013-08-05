В киевском метро мужчина упал на рельсы

ЧП произошло из-за неосторожности пассажира

На станции метро «Арсенальная» Святошинско-Броварской линии киевского метрополитена мужчина упал на рельсы, из-за чего движение поездов на «красной» линии было временно остановлено.

Инцидент произошел сегодня утром, сообщают «Комментарии» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Этот случай – не попытка самоубийства, а случайность, сообщили в пресс-службе: «Несчастный случай произошел из-за неосторожности пассажира».

Инцидент произошел в 10:15. Мужчина остался жив, но движение поездов остановили, чтобы помочь ему выбраться на платформу.

Работники метрополитена оказали мужчине первую помощь. По имеющимся сведениям, он не получил серьезных травм. Движение поездов по Святошинско-Броварской линии возобновили примерно в 10:20.