В Киеве горело общежитие: эвакуировали 30 человек

Общежитие, предположительно, загорелось из-за неисправного холодильника

В Киеве во время пожара в общежитии эвакуировали почти 30 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информация о пожаре в одной из комнат 5-этажного общежития на просп. Науки поступила 4 августа в 23.50.

На место происшествия по повышенному номеру прибыли пожарно-спасательные подразделения. Почти 30 человек были эвакуированы.

В 00.35 пожар ликвидировали. Под действием высокой температуры и огня сгорели мебель, бытовая техника, личные вещи, закопчены стены и потолок общего коридора.

Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы бытового холодильника. Погибших и травмированных нет. Убытки устанавливаются.