Музей Булгакова вошел в двадцатку лучших литературных музеев мира

Критерием для отбора были не только экспозиции, но и разносторонняя деятельность музея / Фото: nemiga.info

Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова – отдел Музея истории города Киева признан одним из двадцати лучших литературных музеев мира.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, такое решение приняли эксперты первого Форума литературных музеев, который состоялся весной в Москве.

«Критерием для отбора были не только экспозиции, учитывалась и разносторонняя деятельность учреждения. Наш музей, кроме главной экспозиции, имеет большое количество проектов: журфиксы, детские, пасхальные и именинные праздники, чаепития на веранде и другие. Все они объединены тем, что мы называем миссией нашего музея – возрождать традиции, связанные с жизнью дома и семьи Булгаковых», – отметила директор литературно-мемориального музея Булгакова Людмила Губианури.

В целом первый Форум литературных музеев стал уникальной специализированной площадкой для открытого обсуждения современных музейных концепций и технологий, профильных дискуссий и обмена опытом между специалистами. Состав участников соответствующий: музейные работники, писатели, художники, дизайнеры, режиссеры, журналисты. Кроме участников из стран СНГ на Форуме были представлены лучшие европейские литературные музеи.

Заметим, что в список интересных литературных музеев также вошли: Город Шиллера Марбах-на-Неккаре, Фонд «Родина Шекспира», Классический Веймар, Дом детства и Музей Марка Твена, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей Владимира Маяковского, Музей Льва Толстого «Ясная Поляна», Музей «Дом, где родился Роберт Бернс», Центр Джеймса Джойса, «Дом Турбиных», Киевский литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова, Музей и творческий центр Роальда Даля, «Дом Будденброков», Музей Генриха и Томаса Манна, Музей Невинности (Стамбул), Музей детской литературы «Юнибакен» (Стокгольм), Музей Нибелунгов (Германия), Музей Жюля Верна, Литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово», Государственный литературный музей (Москва), Государственный музей Александра Пушкина, Фонд Мартина Бодмера (Швейцария).