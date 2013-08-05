На столичном Печерске за ночь ограбили несколько квартир

Жители дома утверждают, что ограбленных квартир может быть не менее 10 / Фото: petrovka38.ru

В Киеве в доме на улице Подвысоцкого на Печерске за одну ночь, в субботу 3 августа, ограбили несколько квартир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Печерского райуправления столичной милиции, к правоохранителям поступили четыре заявления об ограблении четырех квартир в доме по ул. Подвысоцкого.

«Поступили четыре заявления. Сейчас проводятся розыскные мероприятия», – подчеркнули в пресс-службе.

А жители ограбленного дома в комментарии УНИАН отметили, что количество ограбленных квартир в доме может быть не менее 10. По их словам, не все хозяева квартир подали заявления в милицию, поскольку не все находятся сейчас дома. В то же время жители подчеркнули, что есть еще несколько квартир с признаками попытки проникновения.