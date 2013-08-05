В Киеве на выходных утонули три человека (фото)

В Гидропарке на поверхности воды обнаружили тело мужчины

В течение выходных 3-4 августа в столичных водоемах утонули три человека.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в г. Киеве, 3 августа в одном из комплексов Гидропарка в Днепре на расстоянии 3 м от берега на поверхности воды обнаружили тело мужчины. Спасатели достали его и передали оперативно-следственной группе для установления личности погибшего и причин трагедии.

4 августа утром неизвестный сообщил в службу спасения об исчезновении товарища в озере Дидоровка. Мужчину, 1974 г.р., нашли мертвым на расстоянии 10 м от берега на глубине 3 м.

В тот же день в 16.50 в заливе Собачье устье утонул мужчина 1942 г.р., который праздновал на берегу вместе с семьей день рождения внучки.

По данным управления ГСЧС, с начала года в киевских водоемах погибли 54 человека.

Фото: kyiv.mns.gov.ua