Киевсовет соберется 19 августа

Герега уже подписала распоряжение о назначении заседания Киевсовета

Заседание сессии Киевского городского совета назначено на 19 августа.

Об этом УНИАН сообщил источник в Киевсовете.

По информации собеседника агентства, соответствующее распоряжение заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевсовета Галины Гереги уже подписано и в ближайшее время будет опубликовано на официальном сайте Киевсовета.

Заседание состоится в сессионном зале в здании Киевсовета и КГГА (Крещатик, 36). Начало – 10.00.

В секретариате Киевсовета УНИАН подтвердили эту информацию.