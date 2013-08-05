Киевсовет соберется 19 августа
17:19, 05 августа 2013Киев
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Начало заседания – в 10.00
Герега уже подписала распоряжение о назначении заседания Киевсовета
Заседание сессии Киевского городского совета назначено на 19 августа.
Об этом УНИАН сообщил источник в Киевсовете.
По информации собеседника агентства, соответствующее распоряжение заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевсовета Галины Гереги уже подписано и в ближайшее время будет опубликовано на официальном сайте Киевсовета.
Заседание состоится в сессионном зале в здании Киевсовета и КГГА (Крещатик, 36). Начало – 10.00.
В секретариате Киевсовета УНИАН подтвердили эту информацию.
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