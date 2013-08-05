Попов сменил главу Департамента экономики и инвестиций КГГА

Попов подписал соответствующее распоряжение / Фото: kpravda.com

Председатель КГГА Александр Попов своим распоряжением от 2 августа назначил Николая Поворозника директором Департамента экономики и инвестиций КГГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горгосадминистрации.

Поворозник родился в 1972 году. В 1995 году окончил Киевский военный институт управления и связи, в 2008 году – Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

Как сообщал УНИАН, до этого должность директора Департамента экономики и инвестиций КГГА занимал Игорь Довбань.

1 февраля в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете сообщили, что инициируют создание контрольной комиссии по расследованию фактов недополучения в бюджет Киева 9 млн грн из-за деятельности руководителя профильного управления КГГА.