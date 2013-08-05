Водителя за избиение битой пешеходов посадили на 7,5 лет

Водитель неадекватно отреагировал на замечание женщины / Фото: searchnews.info

В Киеве к 7,5 годам лишения свободы осужден 32-летний водитель за избиение бейсбольной битой пешеходов, сделавших ему замечание за некорректное поведение на дороге.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Святошинского района Киева.

Как говорится в сообщении, преступление произошло в 2010 году на ул. Симиренко в Святошинском районе столицы.

Проезжая через арку во двор одного из домов, водитель внедорожника увидел проходивших мимо пешеходов. Однако вместо того, чтобы притормозить и пропустить людей, человек включил передачу и быстро рванул с места. Вследствие этого из-под колес автомобиля на одну из прохожих полетели камни и грязь.

Возмутившись поведением водителя, женщина громко выразила свое недовольство в его адрес. На это замечание мужчина отреагировал неадекватно: вышел из машины и ударил прохожую в лицо.

В защиту жены бросился ее муж, после чего между ним и водителем завязалась драка. Во время столкновения шофер ухватил деревянную бейсбольную биту и нанес телесные повреждения обеим потерпевшим.

В результате нападения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, а ее муж получил тяжелые повреждения, которые привели к инвалидности.

Суд поддержал позицию государственного обвинения и признал нападающего виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести) и ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и назначил ему наказание сроком до 7 лет и 6 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и обязал осужденного уплатить в их пользу почти 175 тыс. грн материального и морального ущерба, проинформировали в прокуратуре.