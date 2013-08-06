СМИ: На Киевщине исчез памятник Леониду Быкову (видео)

На трассе вблизи Дымера, где погиб Леонид Быков, исчез памятник этому выдающемуся актеру и режиссеру. Это был стилизованный винт самолета в память о самом известном фильме метра "В бой идут одни старики", - говорится в сюжете ТСН.

Сейчас здесь разбросаны цветы, выцветшие пластиковые венки, хотя еще неделю назад стоял памятный знак. Именно на этом месте, в апреле 1979 погиб Леонид Быков. Он возвращался с дачи домой в Киев, обгонял трактор и на встречной полосе столкнулся с грузовиком.

Сейчас неизвестно, когда и куда исчез памятный знак. В Дымерском отделении милиции журналистам не удалось выяснить, кто украл памятный знак.

Крестьяне сокрушаются, что вандалы на пропавшем памятнике заработают максимум 100 грн и не менее тысячи проклятий от ценителей таланта метра. А еще говорят, что в целом после "Максима Перепелицы", "Аты-баты, шли солдаты" Быкову не нужны никакие памятники.