Подозреваемые в похищении монахинь спортсмены занимались боями без правил

Предположительно, бизнесмен Сергей Бут (второй слева) заплатил борцам за похищение монахинь / Фото: t-34-111.livejournal.com

Пятеро спортсменов, арестованных по подозрению в похищении монахинь Покровского монастыря, занимались боями без правил.

«Один из них не раз побеждал в соревнованиях по смешанным единоборствам. Эти парни не оказали сопротивления лишь потому, что в задержании участвовал «Беркут», – рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах.

Двоих спортсменов задержали во время отдыха в Крыму. Еще троих – дома и на работе.

В милиции предполагают, что за похищение бизнесмен Сергей Бут (он арестован и подозревается в организации преступления) заплатил борцам вознаграждение. Но официального подтверждения этому пока нет.

Бут и спортсмены не признают вины и отказываются давать показания.