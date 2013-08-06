Оппозиция не собирается голосовать на заседании Киевсовета

Странников заявил, что «УДАР» будет бойкотировать заседание Киевсовета / Фото: пресс-служба «УДАР»

Представители оппозиционных фракций не собираются голосовать на сессии Киевсовета 19 августа.

«Мы против нелегитимной сессии и будем ее бойкотировать», – заявил в комментарии «Сегодня» депутат от партии «УДАР» Андрей Странников.

В Партии регионов же голосовать будут. «В повестке – одни социальные вопросы. Надеемся, что боевых действий не будет. Но на всякий случай охрана будет усилена», – сказал депутат фракции Партии регионов в Киевсовете Владимир Филиппов.

Напомним, внеочередная сессия Киевского городского совета состоится 19 августа. Распоряжение уже подписано секретарем Киевсовета Галиной Герегой.

Последнее заседание депутатов было сорвано оппозицией, которая считает работу сессии незаконной.

На заседании планируют принять решение о надбавках к зарплатам бюджетников, перераспределить 100 млн грн на достройку метро «Теремки» и реконструкцию Почтовой площади. Кроме того, депутаты хотят увеличить количество сотрудников в райцентрах админуслуг, чтобы избежать очередей. Но удастся ли принять решения – пока неизвестно.