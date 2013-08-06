В Киеве из-за окурка загорелись две квартиры

Предполагаемая причина возгорания – брошенный окурок с верхнего этажа / Фото: litsa.com.ua

5 августа в 17:58 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в квартире на 11 этаже 16-этажного жилого дома по просп. Островского, 13.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, огонь перекинулся на верхний этаж. Жители дома быстро вышли на свежий воздух.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей в 18:41 пожар был ликвидирован.

В результате пожара сгорели и повреждены оконные рамы, балконные двери, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок обеих квартир.

Предполагаемая причина возгорания – брошенный окурок с верхнего этажа. Погибших и пострадавших нет.