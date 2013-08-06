В Киеве за взятку осужден инспектор по благоустройству

Инспектор требовал взятку за отказ от взыскания штрафа с владельца кафе / Фото: zp.comments.ua

Соломенский районный суд Киева объявил приговор инспектору коммунального предприятия «Киевблагоустройство», который получил взятку от руководителя одного из столичных кафе за непривлечение его к административной ответственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района города, установлено, что в апреле этого года инспектор КП «Киевблагоустройство» в кафе на просп. Воздухофлотском получил 4 тыс. грн от заместителя директора указанного заведения за отказ от взыскания штрафа за выявленный при проверке незаконно установленный киоск.

Госслужащий был разоблачен сразу после получения им средств.

В ходе досудебного расследования чиновник полностью признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины «Получение взятки», и согласился на заключение соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым.

Соломенский райсуд Киева утвердил заключенное соглашение и признал виновным госслужащего по статье обвинения, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. 750 грн с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, которая связана с выполнением функций представителя органа местного самоуправления сроком на 3 года.