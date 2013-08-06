Киевляне оставили 2 тысячи сообщений на портале общественного контроля

Сайт разработан как отдельный раздел портала Контактного центра 15-51 / Фото: map.1551.gov.ua

Портал Киевгоргосадминистрации по общественному контролю, запущенный столичными властями в тестовом режиме всего лишь месяц назад, уже стал популярным среди киевлян.

За это время жители столицы уже оставили на сайте более двух тысяч обращений к городской власти – жалоб, просьб, предложений по улучшению работы городских служб. Многие из них сопровождаются фотографиями – такая возможность предусмотрена на сайте общественного контроля. Как свидетельствует статистика, примерно треть обращений городские службы обработали, большинство находятся в работе. Лишь незначительная часть обращений отмечена как «недоработано исполнителем».

Как рассказал заместитель главы Киевгоргосадминистрации Александр Пузанов, сайт разработан как отдельный раздел портала Контактного центра 15-51. «В начале года по итогам проекта «Диалог со страной» Президент Украины Виктор Янукович поручил всем регионам создать контактные центры и организовать системы контроля за рассмотрением обращений граждан. Киев в этом плане является флагманом среди регионов Украины – «Контактный центр 15-51» у нас существует давно. Его работа признана киевлянами эффективной. Но мы постоянно работаем над усовершенствованием форм и внедрением новых моделей коммуникаций с людьми. Запуск первого в Украине портала общественного контроля – очередной шаг в этом направлении, – отметил Александр Пузанов.– Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов постоянно акцентирует на необходимости налаживать коммуникацию с киевлянами и планировать работу городских служб с учетом потребностей жителей столицы. Киев намерен и дальше выполнять роль первопроходца в организации диалога и коммуникации между общественностью и властью».

Напомним, что проект «Диалог со страной» стартовал 12 февраля и завершился 22 февраля прямым эфиром с участием Президента Украины Виктора Януковича. Во время 4-часового эфира граждане страны имели возможность задать вопросы и обратиться непосредственно к главе государства. В рамках проекта работала телефонная горячая линия Правительственного контактного центра. Всего на нее поступило 21 162 звонка. По итогам проекта глава государства поручил региональным властям, в частности, создать специальные телефонные «горячие линии» и контактные центры, чтобы граждане могли обратиться в органы власти по любому вопросу, а председатели государственных, областных и районных администраций взять эти вопросы под личный контроль.