«Батькивщина» решила бойкотировать заседание Киевсовета

Мелихова надеется на законопослушность депутатов Киевсовета

Фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете будет бойкотировать «пленарное заседание нелегитимного Киевсовета», назначенное на 19 августа 2013 года. Форма бойкота будет определена совместно с политсоветом партии «Батькивщина».

Об этом сообщила председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова в комментарии, переданном УНИАН.

«Наша фракция, как и весь остальной депутатский корпус Киевсовета, срок полномочий которого истек, однозначно не имеет права принимать какие-либо решения и голосовать за те или иные вопросы. А спекуляции относительно надбавок к зарплатам, которые устроил председатель КГГА Александр Попов, это лишь политический пиар, поскольку Киевсовет еще полгода назад провел эти решения. Поэтому Попову только и нужно, что их выплачивать, в соответствии с решением Киевсовета. Что касается «неотложных» вопросов, то власти никто не мешал внести их в повестку дня еще до истечения полномочий Киевсовета – до 2 июня – вместо того, чтобы отягощать повестку дня земельными вопросами», – объяснила Мелихова.

В то же время, отметила депутат, она примет участие в Президиуме Киевсовета для того, чтобы понимать действия власти и донести до общества информацию о том, какие вопросы будут внесены на незаконное заседание Киевсовета, особенно – без проектов решений.

«Я хочу, чтобы люди осознали, что если депутаты большинства Киевсовета проголосуют на этом незаконном заседании Киевсовета за какой-то скандальный вопрос, то юридически их нельзя будет привлечь к уголовной ответственности. Ведь впоследствии перед судом их адвокаты будут «отмазывать» своих боссов именно тем аргументом, что на момент голосования срок полномочий депутатов Киевсовета истек, и их голос ничего не значил», – отметила Мелихова.

Мелихова выразила надежду, что коллеги-депутаты проявят законопослушность и принципиальность, и будут бойкотировать это заседание Киевсовета, что, безусловно, повлияет на Верховную Раду Украины и Президента, которые должны будут следовать Конституции, и назначить выборы мэра и Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 5 августа на официальном сайте Киевсовета обнародовано распоряжение №123 «О созыве XII сессии Киевсовета VI созыва», согласно которому депутаты соберутся 19 августа.

В соответствии с документом, заседание состоится в сессионном зале в здании Киевсовета и КГГА (Крещатик, 36). Начало – 10.00.

В повестку дня заседания внесено пять вопросов: два – внесение изменений в решения Киевсовета от 8 февраля 2013 года о Программе социально-экономического развития столицы на текущий год и о бюджете Киева-2013; третий – о внесении изменений в решение Киевсовета от 20 июня 2002 года «Об образовании исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской госадминистрации) и утверждении его структуры и общей численности»; четвертый – о внесении изменений в решение Киевсовета от 22 мая 2013 г. об образовании центров предоставления административных услуг в Киеве, а также вопрос – «Об обращении Киевсовета к Верховной Раде Украины».

Распоряжение подписала заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Галина Герега.

Напомним, 11 июля Герега закрыла сессию Киевсовета. Тогда депутаты не смогли рассмотреть повестку дня из-за блокирования трибуны оппозицией – представители оппозиционных партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заявляли, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда истек пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

Председатель КГГА Попов неоднократно заявлял, что без решения Киевсовета город не сможет решить проблему выплаты зарплат и надбавок работникам бюджетной сферы.