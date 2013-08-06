Мужчину посадили на 11 лет за убийство беременной жены

Убийца ударил спящую жену топором / Фото: gazeta.a42.ru

За убийство беременной жены мужчина приговорен к 11 годам тюрьмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, завершилось судебное разбирательство уголовного производства по факту убийства 27-летней женщины, которая находилась на момент совершения преступления на 4-5 неделе беременности.

Так, в апреле этого года в г. Белая Церковь 33-летний мужчина из-за ревности преднамеренно нанес один удар топором по голове своей спящей жене, которая накануне сообщила о намерении развестись.

Сведения об указанном преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование по признакам преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство женщины, которая находилась в состоянии беременности).

В мае этого года досудебное расследование закончено, и обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Приговором Белоцерковского горрайонного суда злоумышленник признан виновным в совершении преступления и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет.

При решении вопроса о назначении наказания судом принято во внимание наличие у убийцы психического заболевания, которое не позволяло последнему в полной мере осознавать свои действия.