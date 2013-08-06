В Киеве пройдет фестиваль мороженого

На фестивале обещают раздавать мороженое

Ассоциация украинских производителей «Мороженое и замороженные продукты» приглашает киевлян и гостей города 24 августа, в День Независимости Украины, посетить Всеукраинский фестиваль мороженого.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, фестиваль пройдет с 10 до 19 часов на тротуарной части ул. Крещатик (от станции метро «Крещатик» до «Майдана Незалежности»).

В программе фестиваля: спектакли, развлекательные программы с участием коллективов художественной самодеятельности; литературные экспозиции и экспозиции изобразительного искусства, фотовыставки; тематические конкурсы детского художественного творчества, викторины и беспроигрышные лотереи, раскрашивания фото-баннеров, конкурсы с мыльными пузырями, работа аниматоров в костюмах и на ходулях, раздача мороженого и надувных шариков, фото с мультипликационными персонажами, раскрашивание аквагримом или тату.

Предусмотрена концертная шоу-программа, игровые конкурсы для детей с награждением победителей мороженым.

Лучшую продукцию в широком ассортименте предложат известные отечественные производители мороженого в Украине.