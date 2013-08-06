«Свобода» обещает заблокировать заседание Киевсовета

15:53, 06 августа 2013
Киев
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Об этом на пресс-конференции заявил Левченко

Юрий Левченко Левченко утверждает, что «Свобода» не допустит проведения заседания

Представители Всеукраинского объединения «Свобода» будут блокировать назначенное на 19 августа заседание Киевского городского совета.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал член политсовета ВО «Свобода» Юрий Левченко.

«Киевский городской совет на данный момент является нелегитимным и его полномочия истекли в начале июля. Соответственно, мы не будем сейчас обращаться в Киевсовет, какие-то решения принимать, мы будем так называемый Киевсовет и так называемых депутатов блокировать. И не позволим проводить какие-то нелегитимные собрания», – сказал Левченко, комментируя ситуацию, касающуюся темы пресс-конференции, а именно дальнейших планов действий относительно урегулирования проблем с реорганизацией ряда столичных кинотеатров.

Как сообщал УНИАН, 5 августа на официальном сайте Киевсовета обнародовано распоряжение №123 «О созыве XII сессии Киевсовета VI созыва», согласно которому депутаты соберутся 19 августа. Распоряжение подписала заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Галина Герега.

11 июля Герега закрыла сессию Киевсовета. Тогда депутаты не смогли рассмотреть повестку дня из-за блокирования трибуны оппозицией – представители оппозиционных партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заявляли, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда закончился пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

Председатель КГГА Александр Попов неоднократно заявлял, что без решения Киевсовета город не сможет решить проблему выплаты зарплат и надбавок работникам бюджетной сферы.

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