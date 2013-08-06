В Киеве египтянин организовал переправку нелегалов в Польшу

Граждане Египта пытались выехать в Польшу на заработки / Фото: obozrevatel.com

Столичные правоохранители разоблачили и задержали гражданина Египта, который организовал незаконную переправку своих соотечественников через государственную границу Украины в страну Евросоюза вне пунктов пропуска.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Установлено, что в июле текущего года на столичном центральном автовокзале 19-летний египтянин познакомился с четырьмя своими соотечественниками, которые, не имея никаких документов, желали выехать из Украины в Республику Польша с целью трудоустройства. За денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов подозреваемый предложил организовать их незаконную переправку через украинско-польскую границу.

Получив от соотечественников часть обусловленных средств, подозреваемый поселил их в арендованную квартиру и подыскал водителей, которые согласились отвезти нелегалов в Польшу.

Через несколько дней иностранцев вместе с организатором незаконной операции сотрудники СБУ задержали на выезде из столицы.

Прокуратурой Киева в рамках открытого уголовного производства гражданину Египта выдвинуто подозрение в организации незаконной переправки своих соотечественников через государственную границу Украины в Республику Польша (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Суд избрал для задержанного меру пресечения свободы в виде удержания под стражей.