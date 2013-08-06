Минэкологии выделит на подсыпку дамб Бортнической станции 47 миллионов

Работы по подсыпке дамб иловых полей планируется закончить до конца года

Киев ожидает в ближайшие недели получить из экологического фонда Министерства экологии 47 млн грн на подсыпку дамб иловых полей Бортнической станции аэрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

«Сейчас готовится постановление Кабмина – 47 млн грн из экологического фонда Министерства экологии. Дано такое поручение, и постановление подготовлено. Думаю, неделя-две, и оно пройдет, и деньги будут», – сказал Голубченко.

Он отметил, что пока работы проводятся за счет средств, выделенных на этот объект как такой, на котором объявлена чрезвычайная ситуация.

«Продолжаются работы по подсыпке дамбы и, я думаю, мы до конца года выполним полностью весь проект», – отметил Голубченко.

На вопрос, получил ли Киев деньги из госбюджета, которые просил на работы по ликвидации оползнеопасных участков столицы, Голубченко ответил: «Нет, пока еще не выделил. Пока речь идет о двух объектах – пятом полигоне и БСА–иловые поля. А по оползням пока еще не выделено. Мы работаем над этим».