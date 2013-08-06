Киевляне чаще всего жалуются на проблемы ЖКХ
Таких жалоб – 80%
За сутки в контакт-центр КГГА поступает около 2,5-3 тысяч обращений / Фото: vlasti.net
Большинство обращений жителей столицы в контакт-центр Киевской городской государственной администрации – до 80% – касаются проблем жилищно-коммунального хозяйства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, который посетил городской контакт-центр.
«На сегодняшний день выполняется более 90% обращений. 70% – благодарят, что действительно выполнено качественно», – сказал Голубченко, комментируя работу центра.
По его словам, большинство обращений – до 80% – касаются проблем жилищно-коммунального хозяйства.
Как проинформировали в контакт-центре, здесь работают 50 операторов, которые обеспечивают прием звонков от киевлян круглосуточно.
За сутки поступает около 2,5-3 тысяч обращений. С начала года в центр обратились 280 тысяч жителей столицы, около 10% обращений были в электронном виде.