КГГА обещает не трогать перевозчиков, которые будут хорошо работать

Голубченко утверждает, что маршрутчики просто «пускают волны»

Маршрутные перевозчики, которые будут обеспечивать предоставление качественных услуг и иметь достаточное количество современного транспорта, не исчезнут с рынка перевозок Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, комментируя информацию в СМИ о намерении городской власти закрыть в Киеве 24 маршрута частных перевозчиков.

Он отметил, что подробный ответ на этот вопрос может предоставить профильный заместитель председателя КГГА, но при этом продолжил: «Когда вам рассказывают, что исчезнет 24 маршрута, то это те, кто волнуется и боится проиграть конкурс. Они делают волны, договариваются, покупают тех людей, которые обращаются и пробуют поднять на этом такие большие волны, которых в действительности нет».

По его словам, отдельные частные перевозчики, которые сейчас работают в Киеве, чувствуют, что проигрывают конкурс на обслуживание маршрутов, потому что у них нет возможностей отвечать выдвинутым конкурсом условиям, или понимают то, что в дальнейшем на их маршрутах будет работать подвижной состав коммунального предприятия «Киевпасстранс».

«Есть очень качественные перевозчики, которые имеют транспорт, предоставляют качественные услуги. Те, кто имеет транспорт, достаточно, качественно работают – им ничего не будет, не исчезнут», – подчеркнул Голубченко.

В то же время он отметил, что в центре города пассажирские перевозки должен осуществлять «Киевпасстранс», который имеет большое количество нового транспорта и может обеспечить перевозку. «Это намного лучше, чем маршрутки», – отметил первый заместитель председателя КГГА.