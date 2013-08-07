Попов ушел в отпуск
08:43, 07 августа 2013Киев
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Председатель КГГА оставит столицу всего на несколько дней
Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов взял отпуск на 10 дней - с 7 по 17 августа включительно.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Попова Алла Казакова.
По ее словам, глава КГГА почти весь отпуск проведет в Киеве, за исключением нескольких дней.
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Казакова также отметила, что на время отпуска Попова исполнение обязанностей председателя КГГА возложено на первого заместителя председателя Анатолия Голубченко.
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