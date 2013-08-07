Омельченко: Киевсовет должен собраться, но только один раз

Омельченко отметил, что заседание Киевсовета необходимо для внесения изменений в бюджет

Бывший мэр Киева Александр Омельченко считает, что должно состояться одно заседание Киевсовета, на котором депутатам нужно внести изменения в бюджет и дать право председателю КГГА Александру Попову распоряжаться финансами до конца сентября, а Верховной Раде необходимо назначить выборы в столице на октябрь-ноябрь этого года.

Об этом экс-мэр столицы сказал в интервью изданию «Вести».

«Такого не было ни в одном населенном пункте Украины. Выборы мэра нужно было проводить в прошлом году, в этом – горсовета. По политическим мотивам можно было бы провести выборы и сейчас, на два года – до всеукраинских местных выборов в марте 2015 года. Этого не случилось», – отметил Омельченко.

В то же время, по словам экс-мэра Киева, сейчас должно пройти одно заседание Киевсовета, на котором депутатам нужно внести изменения в бюджет и дать право председателю КГГА Александру Попову распоряжаться финансами до конца сентября.

«Город не должен останавливаться, нужно платить зарплаты бюджетникам, для этого нужно вносить изменения в бюджет. Потому, пусть и полулегальная, сессия Киевсовета должна состояться. А исправить ошибку по выборам лучше позже, чем никогда – назначить их проведение на октябрь-ноябрь. Я думаю, сейчас должно пройти одно заседание Киевсовета, на котором депутатам нужно внести изменения в бюджет и дать право Попову распоряжаться финансами до конца сентября. Никаких других вопросов принимать они не могут, поскольку все, что касается жизни киевлян, можно обжаловать в суде», – подчеркнул он.

Кроме того, Омельченко отметил, что не завидует Попову из-за постоянного давления. «Я лично Александру Павловичу не завидую. У него в руках – орел и решка. Он имеет моральное право руководить городом, управлять бюджетом с разрешения Киевсовета – это орел. А решка – оппозиция, «доброжелатели», которые постоянно говорят, что ты, мол, не избранный киевлянами, ты назначен Банковой. Это действует на человека», – сказал экс-мэр столицы.