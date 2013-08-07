На бульваре Дружбы народов в Киеве провалился асфальт (фото)
11:12, 07 августа 2013Киев
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Яма возникла на проезжей части
Из-за ямы на бульваре и на мосту Патона образовалась пробка / Фото: rojadirecta.es
В Киеве на бульваре Дружбы народов недалеко от развязки на проезжей части в средней полосе образовался огромный провал асфальта.
Визуально яма примерно два метра шириной и два метра длиной, глубиной около метра, сообщает ТСН.ua со ссылкой на очевидцев.
Яма образовалась перед светофором, если двигаться от моста в сторону метро «Дружбы народов». На месте работает несколько нарядов ГАИ. Из-за ямы на бульваре и на мосту Патона образовалась большая пробка.
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