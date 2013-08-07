На бульваре Дружбы народов в Киеве провалился асфальт (фото)

Из-за ямы на бульваре и на мосту Патона образовалась пробка / Фото: rojadirecta.es

В Киеве на бульваре Дружбы народов недалеко от развязки на проезжей части в средней полосе образовался огромный провал асфальта.

Визуально яма примерно два метра шириной и два метра длиной, глубиной около метра, сообщает ТСН.ua со ссылкой на очевидцев.

Яма образовалась перед светофором, если двигаться от моста в сторону метро «Дружбы народов». На месте работает несколько нарядов ГАИ. Из-за ямы на бульваре и на мосту Патона образовалась большая пробка.