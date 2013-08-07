Подозреваемые в похищении монахинь свою вину не признают – СМИ

Между монахинями и арестованными могут пройти очные ставки / Фото: lavra.ua

Подозреваемые в деле о похищении монахинь Свято-Покровского монастыря свою вину не признают. Об этом пишет «Сегодня».

«С пятью арестованными, которых подозревают в похищении игуменьи и ее помощницы, проводятся следственные действия и допросы», – рассказала изданию пресс-секретарь прокуратуры Киева Яна Соболевская.

Силовики говорят, что те не признают свою вину. В прокуратуре не подтверждают информацию, появившуюся в СМИ, что между монахинями и арестованными назначены очные ставки. А вот адвокат первого арестованного по делу монахинь, Сергея Бута, Евгений Грушовец не исключил, что они таки пройдут: «Для того чтобы установить истину в этом деле, в любом случае очные ставки будут проводиться. Ведь Сергей Бут не имеет отношения ко всему этому. Он не может комментировать, похищали монахинь или нет, потому что он не был свидетелем этих событий. Я не исключаю, что его могли арестовать ошибочно».

По данным издания, пятерка похитителей, которых связывают с Сергеем Бутом, – это уроженцы поселка Коцюбинское под Киевом, поселка Иванков близ Чернобыля и райцентра Корсунь-Шевченковский в Черкасской области. По данным правоохранителей, все они спортсмены.

Как сообщал УНИАН, 2 августа стало известно, что задержаны еще пять подозреваемых в деле о похищении монахинь Свято-Покровского монастыря. «Это пять мужчин, в возрасте от 22 до 33 лет», – писала «Комсомольская правда». Издание сообщает, что Печерский районный суд Киева избрал для троих из них меру пресечения в виде содержания под стражей. Судьба еще двоих сейчас решается.

Начальник пресс-службы прокуратуры Киева Яна Соболевская сообщила газете, что «задержание и следственные действия осуществлялись под надзором прокуратуры Печерского района Киева».

По данным источников «Комсомольской правды» в милиции, все задержанные – это люди из окружения Сергея Бута, которого арестовали по громкому делу ранее, а задержанные – это непосредственные исполнители похищения. Они похитили матушку и ее помощницу, а потом удерживали их.

Напомним, милиция 18 июня задержала Сергея Бута – брата бывшего народного депутата Юрия Бута, по подозрению в похищении в Киеве двух монахинь.

Настоятельница Свято-Покровского монастыря Калисфения (Татьяна Шамайло) и ее помощница Катерина отсутствовали в монастыре четверо суток. Вечером 17 июня они вернулись в монастырь.

По данным СМИ, монахинь держали в подвале за городом, били и требовали деньги, а затем вывезли на проселочную дорогу и бросили. Женщины пешком дошли до Киева.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что исчезновение монахинь связывают с делом аферистки Светланы П., обещавшей богатым людям дорогие автомобили («Лексусы») с 30-процентной скидкой. Деньги она брала, но автомобили не поставляла. Таким образом Светлана собрала 160 млн грн. Возможно, войдя в доверие к монахиням, аферистка с их помощью знакомилась с потенциальными клиентами, среди которых были и депутаты, и высокие должностные лица.

Органы милиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

27 июня Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на убийство монахинь Сергею Буту.