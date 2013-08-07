Школьные ярмарки в Киеве откроются 17 августа

На Крещатике пройдет общегородская школьная ярмарка

В Киеве с 17 августа до 8 сентября будут действовать школьные ярмарки.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства сообщили, что 17 и 18 августа на Крещатике состоится общегородская школьная ярмарка, где будет представлен широкий ассортимент товаров для учащихся. Жители столицы смогут приобрести школьную форму, обувь, портфели, канцелярские принадлежности и многое другое.

Кроме того, во время проведения плановых районных ярмарок сельскохозяйственной продукции будут функционировать места торговли товарами для школьников.

К участию в ярмарках будут привлекать предприятия легкой промышленности и физических лиц-предпринимателей из всех регионов Украины.

«Благодаря предоставлению участникам ярмарок бесплатных мест торговли цены на товары для школьников будут ниже, чем в розничной торговой сети», – отметили в КГГА.