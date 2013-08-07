Глава КИУ не советует ждать позитива от заседания Киевсовета

По мнению Черненко, нужно не Киевсовет собирать, а назначать выборы

Не будет никакого позитива, если 19 августа состоится заседание нелегитимного Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

«Никаких плюсов в том, что соберется нелегитимный Киевский городской совет, не будет», – подчеркнул он.

Черненко считает, что сегодня в столице нужно назначать выборы мэра и Киевского городского совета, а не собирать нелегитимные заседания Совета. В то же время он не смог спрогнозировать, состоится ли такое заседание Киевсовета 19 августа.

Председатель КИУ отметил, что оппозиция будет пытаться сорвать заседание, как это было в прошлый раз. В то же время он не исключает, что, «возможно, киевская власть лучше подготовится – больше будет ОМОНа, спецназа».

Черненко также не исключает, что заседание Киевсовета из-за блокирования оппозицией могут перенести в другое помещение, хотя на сегодняшний день предусматривается, что заседание Киевсовета состоится там, где оно проходит всегда.

Черненко подчеркнул, что в случае переноса заседания Киевсовета в другое помещение, это «имиджево очень сильно ударит по власти».

Как сообщал УНИАН, 5 августа на официальном сайте Киевсовета было обнародовано распоряжение №123 «О созыве XII сессии Киевсовета VI созыва», согласно которому депутаты соберутся 19 августа. Распоряжение подписала заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега.

В оппозиции уже заявили о намерении блокировать назначенное на 19 августа заседание Киевсовета.

Ранее, 11 июля, Герега закрыла сессию Киевсовета. Тогда депутаты не смогли рассмотреть повестку дня из-за блокирования трибуны оппозицией – представители оппозиционных партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заявляли, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда завершился пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

Председатель КГГА Александр Попов неоднократно заявлял, что без решения Киевсовета город не сможет решить проблему выплаты зарплат и надбавок работникам бюджетной сферы.