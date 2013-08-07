КГГА решила отреставрировать Бессарабский рынок

Заказчиком реставрационных работ определено КП «Бессарабский рынок» / Фото: mir.travel

Власти Киева решили провести реставрацию здания крытого рынка на Бессарабской площади, 2 в Шевченковском районе города.

В соответствующем распоряжении КГГА от 2 августа, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, отмечается, что решение принято с целью приведения здания в надлежащее санитарно-техническое состояние и обеспечения безаварийной эксплуатации.

Заказчиком проектных работ и работ по реставрации определено КП «Бессарабский рынок», за которым на праве хозяйственного ведения закреплено здание. Предприятие до начала выполнения работ должно получить разрешения Министерства культуры, местного органа в сфере охраны культурного наследия – управления охраны культурного наследия КГГА на проведение работ.

Финансирование работ, как проектных, так и реставрационных, будет осуществляться в пределах показателей, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева на текущий год.

Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА поручено подать Департаменту экономики и инвестиций инвестиционные предложения относительно включения работ в проекты программ экономического и социального развития столицы на 2014 и последующие годы.