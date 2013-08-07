В Киеве СЭС закрыла 4 пляжа

Закрыты пляжи Черторой, Золотой, Радуга и Венеция

Киевская санитарно-эпидемиологическая служба временно прекратила эксплуатацию 4 городских пляжей: Черторой, Золотой, Радуга и Венеция.

Об этом говорится в Отчете о санитарном состоянии пляжей Киева по состоянию на 5 августа, обнародованном на официальном сайте столичной СЭС.

Согласно информации СЭС, официальные разрешения на эксплуатацию в этом сезоне были предоставлены 7 из 11 пляжей: Черторой (31 мая), Молодежный (9 июля), Детский (28 мая), Золотой (28 мая), Радуга (28 мая), Пригородная слободка (25 июня) и Венеция (4 июня).

Как сообщал УНИАН, в этом году столичное КП «Плесо» готовило для посетителей на летне-купальный сезон 11 городских пляжей, из которых санитарные паспорта не получили пляжи: Центральный, Тельбин, Вербный и Пуща-Водица.