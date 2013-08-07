КГГА: «Жовтень» не будут объединять с другими кинотеатрами

Зорина признала, что «Жовтень» уже больше, чем кинотеатр

Директор Департамента культуры КГГА Светлана Зорина заявляет, что кинотеатр «Жовтень» не планируется реформировать и объединять с «Киевкинофильмом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зорина сказала на брифинге.

«Жовтня» нет в списке кинотеатров, которые реформируют. Этот кинотеатр имеет определенное лицо. Я буду поддерживать позицию, чтобы «Жовтень» оставили отдельной единицей», – сказала Зорина.

По ее словам, кинотеатр имеет прекрасного директора, который организовал хорошую работу заведения – «это и хороший кинопрокат, творческие встречи, приезды известных режиссеров и тому подобное».

«Честно говоря, ситуация по «Жовтню» – они занимаются несколько иным кино, чем те кинотеатры, которые мы объединяем. Кинотеатр «Жовтень» – это единственный кинотеатр в Киеве, я не могу сказать за всю Украину, который входит в мировую сеть кинотеатров Европы», – отметила Зорина.

«Поэтому хочется, чтобы остался отдельно. «Жовтень» – это юридическое учреждение, коммунальное предприятие, которое уже больше, чем кинотеатр», – отметила Зорина.

Как сообщал УНИАН, коммунальная сеть «Киевкинофильм» по решению Киевсовета от 22 мая с.г. должна расшириться с 8 до 16 кинотеатров. Речь идет о кинотеатрах «Братислава», «Киевская Русь», «Лейпциг», «Ленинград», «Россия», «Флоренция», «Загреб» и кинотеатре «им. Шевченко».

Депутаты поручили КГГА образовать комиссию по кинотеатрам, которые присоединены к «Киевкинофильму».

6 августа трудовые коллективы ряда кинотеатров, которые присоединяются к КП «Киевкинофильм», выразили согласие с подписанием с властью новых договоров аренды в рамках реорганизации, даже с большими ставками, но с гарантией стабильной работы существующих коллективов.

По словам директора КП «Кинотеатр «Киевская Русь» Станислава Сытника, ряд кинотеатров работают в соответствии с договорами аренды, которые являются «странной бумажкой, которая для КГГА будто и документ, а будто и нет».

«Сегодня они этим документом уже угрожают кинотеатрам. По такому договору теперь работают кинотеатры: «Киев», «Жовтень», «Киевская Русь», «Кинотеатр им. Шевченко» и «Кинотеатр им. Гагарина»... По какой-то причине сейчас требуют отдать все имущество КП «Киевкинофильм», – заявил Сытник.

Руководители кинотеатров надеются, что на ближайших встречах трудовых коллективов с Зориной конфликтные моменты, которые возникли в ходе реорганизации, будут сняты.