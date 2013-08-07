Провал возле столичного моста Патона обещают залатать в течение суток

«Киевавтодор» не собирается перекрывать движение / Фото: «Сегодня»

Провал на автодороге вблизи моста Патона в Киеве будет ликвидирован в течение ближайших суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам главный инженер коммунальной корпорации «Киевавтодор» Василий Мельниченко.

По его словам, на месте работают специалисты «Киевэнерго», «Киевводоканала» и «Киевавтодора», которые устанавливают окончательную причину возникновения провала в асфальте.

Как сообщил Мельниченко, уже проведено обследование и обнаружено «обводнение» участка, из-за чего произошел сдвиг почвы и образовался провал.

По его словам, обследован коллектор, который проходит возле места провала, и установлено, что он находится в должном техническом состоянии и не мог привести к «обводнению», то есть никаких проблем с ливнестоком не было обнаружено.

«Провал произошел очень близко к теплосети, диаметром 2800 мм. Я уверен, что «обводнен» весь участок площади Великой Отечественной войны вплоть до подземного пешеходного перехода (возле ресторана «Бомбей»). В переход поступает вода, которая фонтанирует со стен. То есть весь этот участок «обводнен» и в этом месте прошло локальное перераспределение грунта. Там нет порывов сетей», – сказал представитель «Киевавтодора».

По его словам, сегодня ночью «Киевводоканал» отключит свои инженерные сети и начнет ликвидацию провала, а также параллельно будет искать источник «обводнения». После завершения работы можно будет начать восстановление асфальтобетонного покрытия.

Мельниченко отметил, что во время этих работ дополнительных ограничений в движении автотранспорта не будет, лишь несколько будет расширено ограждение вокруг провала, чтобы там могла работать техника.

Также, по его словам, для установления причины «обводнения» взяты анализы воды в месте провала, и по их результатам будет определено – это вода из теплосетей или из других сетей.

По словам Мельниченко, зафиксирован провал глубиной чуть больше 2 м. «Размеры его пока не увеличиваются. Он зафиксирован и в этих размерах остается», – отметил главный инженер «Киевавтодора».

По его словам, в Киеве на дорогах есть около 440 аварийных разрытий, часть из которых связана с состоянием водосетей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, в Киеве на бульваре Дружбы народов возле развязки на проезжей части в средней полосе образовалась огромная яма в асфальте перед светофором, если двигаться от моста в сторону станции метро «Дружбы народов». Из-за этого на бульваре и на мосту Патона образовался большой затор.