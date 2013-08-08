Киевлянам предлагают побывать в «шкуре» инспектора по благоустройству (видео)

Жителей Киева набирают в инспекторы по благоустройству.

Для этого выдают специальное удостоверение о работе на общественных началах, в будущем обещают позволить инспекторам даже штрафовать нарушителей. Сейчас уже нашлась почти сотня неравнодушных, - рассказывает ТСН.

Единственное отличие волонтеров от настоящих инспекторов - это то, что когда есть нарушения, то ни выписывать протокол, ни штрафовать они не имеют права, поэтому вынуждены вызвать настоящего инспектора.

По теме: Госпотребинспекция: Эпицентр и Эльдорадо торгуют контрафактом и контрабандой

В управлении по благостурою признаются, что инспекторов мало, поэтому на помощь хотят привлечь 250 волонтеров, с таким удостоверением они могут контролировать ситуацию в городе, например, засорение территории, незаконное установление малых архитектурных форм и другие проблемы.

Однако пока в проверяющие идут преимущественно общественные активисты и коммунальные работники, а киевляне защищать город не торопятся.